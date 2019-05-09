شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﺻﺪﺭ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻗﺎﺋﺪ الفرقة 22 ﻣﺸﺎﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪﷲ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻭﻻﺋﻴﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﺳـﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ. ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1997 ﻡ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻣـﺎﻧـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. المادة السابقة التحقيق في قضايا مال عام مشطوبة المقالة القادمة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

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كانت هذه تفاصيل خبر ﻭﺍﻟﻲ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ يصدر ﻗﺮارا ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮد واﻟﻤﺠﻠﺪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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