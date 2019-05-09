المطالبة باطلاق سراح الزعيم موسى هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت أسرة زعيم المحاميد “موسى هلال” المجلس العسكري باطلاق سراحه من المعتقل، وسيرت الأسرة موكباً بساحة الاعتصام مطالبة بالأفراج عنه ، وقال “محمد أحمد” المتحدث بأسم الأسرة في حديثة أن الشيخ “موسى هلال” ظل منذ ثلاثة أشهر تحت الاقامة الجبرية ولم ينظر في أمره.

وأضاف ،أنه في الوقت الراهن بعد أن تم الافراج عن جميع المعتقلين يجب اطلاق سراح “موسى هلال” ، وقال أن المرحله الحالية تتطلب الحكمة وعدم التمسك بقرارات النظام البائد الذي قام باعتقال عدد كبير من أبناء الوطن خاصة أبناء دارفور .

وبحسب صحيفة المجهر طالب “أحمد” المجلس العسكري بالأسراع في اطلاق سراح “موسى هلال” ، وأشار الى أن الأسرة ظلت منتظرة بساحة الاعتصام منذ “6 ” أبريل للافراج عنة .