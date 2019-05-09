فتح التحقيق في ملف (خط هيثرو)

الخليج 365: علمت مصادر أن نيابة المال العام فتحت ملف “خط هيثرو” من جديد. ووفقاً لمصادر موثوقة فإن ملف “خط هيثرو” قيد الدراسة بنيابة المال العام، وأشارت المصادر إلى أن النيابة ستدرس الملف وستنظر في الإجراءات التي تمت فيه ومن ثم تقوم برفع تقرير بشأنه للجنة العليا حسب صحيفة السوداني، للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث. المادة السابقة اشتباكات احزاب الفكة المقالة القادمة التلوح بالعصيان المدني الشامل

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