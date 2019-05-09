تعرض مضارب (الفلاتة) لاعتداء مسلح بالنيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان منبر النيل الأزرق، الاعتداءات التي تعرض لها الفلاتة الرحل في أحد مضاربهم من قوة مسلحة قتل أربعة أفراد إضافة لاثنين من الجرحى، وأن الاعتداء أسفر أيضاً عن إبادة (50) رأساً من الضأن واقتياد «مراح». وكانت مضارب الفلاتة بشمال مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، تعرض لهجوم من قبل جماعة مسلحة، الإثنين الماضي، مما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية. وعبر بيان أصدره منبر النيل الأزرق وفقا لـ «الشروق»، عن بالغ أسفه أن تشهد الولاية هذا النوع من الترويع لمواطنين عزل ويطالب بكشف الجناة. صحيفة الانتباهة المادة السابقة موغيريني تحذر من التصعيد العسكري في سوريا وتطالب الالتزام بـ”اتفاق سوتشي” المقالة القادمة الجيش السوري يوقع عشرات الإرهابيين الصينيين بكمين محكم شمال حماة

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