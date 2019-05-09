شكراً .. *الفريق شمس الدين كباشي

*شكراً على تهذيبك الذي لم يفارقك لحظة…مذ صرت عضواً بالعسكري الانتقالي..

*وهذا إنما يدل على أنك (ابن ناس)..

*و(ود الناس) لا خوف منه تجاه الناس…وكذلك بقية رفاقك الذين انحازوا للناس..

*المشير (المخلوع) عمر البشير :

*شكراً على رقصتك الأخيرة ذات (الفنجطة) بالساحة الخضراء في بدايات الثورة..

*فقد أسهمت في نجاح الثورة هذه بنسبة (50%)..

*والسبب لا يحتاج منا إلى شرح…….(مش كده يا وداد؟)..

*النقيب حامد بالقيادة العامة للجيش :

*شكراً على عجزك عن مغالبة دموع الرجال ؛ وأنت تندفع برشاشك كما الرجال..

*فذاك اليوم كان يوم الرجال…ونجحت بدرجة امتياز (وطني)..

*ضابط الأمن وليد العوض :

*شكراً على كلماتك وأنت تدخل علي في إحدى غرفكم التي كنت فيها حبيساً..

*وخلاصتها (إياك أن تعطي وعداً يأباه ضميرك)..

*ثم (كن كما أنت…تحترم نفسك…ويحترمك الناس)..

*علماً بأن الثورة كانت – آنذاك – في أوج اندلاعها…والأمن في أوج هياجه..

*علي محمود حسنين :

*شكراً على وفائك لقناعاتك الديمقراطية طوال عهود العسكر الطويلة في بلادنا..

*وكم كانت مؤثرة كلماتك قبل أيام (الآن أموت مرتاحاً)..

*ربنا يعطيك طول العمر…ويُكثر من أمثالك الاتحاديين ؛ لا أمثال بلال والسر..

*الثنائي وردي / محجوب شريف :

*شكراً على رفدكما أبريل الثانية بأغنياتكما لأبريل الأولى ؛ بعد (35) عاماً..

*فإن كنتما تحت الثرى فإبداعكما ما زال (يرفرف) عالياً في الثريا..

*و(على أجنحة الفجر ترفرف فوق أعلامك)..

*يا…………وطن..

*و يا وردي…..و يا محجوب..

*الحاج وراق بمنفاه الاضطراري :

*شكراً لك وقد ظللت تشيع أملاً من عمق العتمة…ثقةً في الله..

*وجعلت من كلام الله أدناه – ووعده – شعاراً لصحيفتك الإلكترونية..

*(ونريد أن نمن على الذين استُضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين)..

*ونعم بالله…أخي وراق..

*شكراً زملاء قسم التدقيق اللغوي بصحيفتنا هذه..

*فتصحيحكم لكلمتنا (حِذاري) لتضحى (حذار) جعلتنا نكتشف درراً شعرية جديدة..

*ومنها….على سبيل المثال :

ليمضغني العدى فأمرَّ لحمي…فأشفق من حِذاري أو أتاعا

*ومنها أيضاً :

ألا فليمت بعدك من شاء إنما…عليك من الأقدار كان حِذاريا

*ونكتشف – من ثم – أننا كنا على صواب..

*وأنتم كذلك..

*شكراً لك يا إلهنا رب العالمين :

*فقد استشهدنا – في مساحتنا هذه – بكثير من كلامك ؛ ونعلم يقيناً إنه قديم متجدد..

*وذلك في سياق تحذير متكرر….(لعلهم يرجعون)..

*وأنت القائل (وقليلٌ من عبادي الشكور)..

*اللهم شكراً.

الانتباهة

صلاح الدين عووضة