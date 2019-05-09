بتصريحات مسئوليها.. كيف ترى واشنطن أوضاع السودان؟ (تقرير)

منذ رحيل عمر البشير عن سدة الحكم بالسودان، وهناك رؤية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع في السودان.

البداية عندما حثت مسؤولة أمريكية على سرعة تشكيل حكومة مدنية في السودان، خلال لقاء جمعها برئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، بالخرطوم.

وقالت ماكيلا جيمس، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية المعنية بالسودان وجنوب السودان، إن "الوقت يمر ما يستوجب الإسراع في تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع".

وأِضافت ماكيلا "أن اللقاء ناقش موضوع الحكومة المدنية والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشارت إلى أهمية أن يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية ينقل السودان إلى وضع جديد يستجيب لتطلعات الشعب.

وأعربت ماكيلا عن استعداد بلادها الاستمرار في الحوار مع المجلس العسكري خلال الفترة القادمة ودعمه لخيارات الشعب السوداني.

كما علقت الولايات المتحدة الخميس المحادثات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، وقال إنه سيدير البلاد لمدة عامين، وقالت إنها تدعم الديمقراطية والسلام في السودان وتعتقد أنه ينبغي أن تكون الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني أقل من عامين.

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وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي "ينبغي أن يقرر الشعب السوداني من يقوده في مستقبله".

وأضاف "الشعب السوداني كان واضحا في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية. ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن".

كانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم داعش والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان.

ومنذ ساعات، طالب جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإسراع في تسليم السلطة لإدارة مدنية، ودعا المجلس للتوصل لاتفاق يحقق إرادة الشعب السوداني.

وأعرب سوليفان أمس الأربعاء، عن دعم بلاده لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي. وتطلعها إلى احترام المجلس العسكري الانتقالي لحقوق الإنسان، والسماح بالتظاهر السلمي وحرية التعبير.

وأكد وقوف بلاده ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي في السودان، ودعا للعمل لتجاوز الخلافات بين جميع الأطراف السياسية، وأعرب عن اهتمامه ومتابعته اللصيقة للشأن السوداني. وعن تقدير بلاده لما تم في السودان، وتطلعه لزيارته قريبا.