بوتين يتلقى رسالة من روحاني.. ما مضمونها؟

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة أن بوتين تلقى الرسالة أمس الأربعاء من وزير الخارجية الإيراني الذي وصل إلى موسكو حاملا رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وأعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تقليص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأمريكية.
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