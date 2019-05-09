مسؤول قطري يتراجع عن هجومه على المصريين

تراجع الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، عن وصفه للمصريين بالأعداء.

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، قال الباكر، إن ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من تصريحات حول عدم الترحيب ببعض الجنسيات اقتطعت من سياقها.

وأوضح الباكر أنه كان يتحدث بشكل عاطفي بصفته مواطنا قطريا متضررا من الحصار المفروض على البلاد.

وشدد المسؤول القطري على أن الدوحة ترحب بجميع الجنسيات بما في ذلك المواطنين الذين يحملون جنسية دول الحصار والذين يتوافدون على الدوحة.

وأردف قائلا: "يعمل لدى الخطوط الجوية القطرية 750 موظفا بعضهم من كبار الموظفين من الجنسية المصرية".

وتسبب المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في جدل شديد، عقب إعلانه رفض منح تأشيرات دخول للمصريين، الذين وصفهم بـ "الأعداء".

وكانت الحكومة القطرية قد رفضت تصريحات الباكر.