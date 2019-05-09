التجارة الصينية: بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرادات طهران من صادرات المعادن الصناعية. وفقا لـ "رويترز".
وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن إيران والصين شريكتان مهمتان في التجارة وإن بكين ستدافع عن حقوق شركاتها.
يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت في العام السابق من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.
هذا وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.
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