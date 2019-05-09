تفاصيل جديدة حول اشتباك بالأيدي والكراسي في اجتماع أحزاب الحوار مع المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة عراك بالايدي والكراسي وملاسنات حادة وذلك في ختام اجتما دعا له المجلس العسكري مع كيانات وقوى سياسية واحواب وحركات قدمت رؤى للمجلس حول المرحلة الانتقالية .

وتفصيلا , شهدت قاعة الصداقة بالخرطوم امس الاربعاء اشتباكات بالأيدي والكراسي بين أعضاء عدد من الأحزاب السياسية المعروفة بـ (أحزاب الحوار)، وذلك أثناء اجتماعهم مع قيادات من المجلس العسكري.

وسادت حالة من الهرج والمرج بالقاعة التي شهدت الاجتماع ودخل منسوبو الأحزاب في مخاشنات لفظية تطورت إلى اشتباك بالكراسي وضرب الأيدي، وذلك عقب الحديث الذي أدلى به عضو المجلس العسكري الفريق الركن ياسر العطا والذي أشاد من خلاله بقوى إعلان الحرية والتغيير .

ووجدت الحادثة استنكاراً واسعاً من قبل الأوساط السياسية والشارع السوداني .

بعد ملاسنات حادة، شبت خلافات بالأيدي والمقاعد بين القوى السياسية السودانية، وهذه القوى محل خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. وجاء هذا “العراك” عقب اجتماع تلك القوى مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي بقاعة الصداقة في الخرطوم. من جانبها، اتهمت هذه الكيانات السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري بأنه لا يقف على مسافة واحدة من الجميع. في حين اتهم المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير بإغفال القوى السياسية الأخرى وإقصائها من المشهد السياسي. فيما ترى قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي أنه لا يمكن لقوى ظلت مؤيدة للنظام السابق حتى اللحظات الأخيرة أن تكون جزءا من التغيير.

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في ذات السياق أصدر ائتلاف شباب السودان بيانا حول المشاجرة واللجنة المشتركة في اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية، جاء فيه ماتم تداول مقاطع لمشاجرة عنيفة وقعت داخل قاعة الصداقة بعد اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية كما اقترح المجلس العسكري تكوين لجنة مشتركة للحوار وحول هذا نوضح الآتي:1) وقعت المشاجرة بعد انتهاء الاجتماع ولاعلاقة لها بحيثيات الاجتماع بل هي متعلقة بنقاشات جانبية بين أشخاص.2) طلب المجلس العسكري تكوين لجنة حوار من القوى السياسية ونعتقد بوضوح أن هذه الخطوة قد جاءت متأخرة جدا ولكننا ننصح بالمضي فيها تأكيداً لمنهجنا في الحوار.3) فشلت القوى السياسية في التوافق على لجنة مشتركة وقامت بشكل فردي وفوضوي في تقديم قوائم مرشحيهم للمجلس العسكري في منظر وطريقة لاتليق بقوى يناط بها إن تحكم وتنظم السودان.4) ندعو القوى السياسية للبحث عن آلية للتوافق على لجنة مشتركة تفاوض عنهم المجلس العسكري، وإذا عجزوا عن هذا التوافق فهم عن قيادة السودان أعجز.وكان اشتباك بالايدي والكراسي قد وقع بين عدد من ممثلي الاحزاب السياسية السودانية والكيانات، نهار يوم الاربعاء الثالث من رمضان، عقب اجتماع دعت له اللجنة السياسية للمجلس العسكري بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.