عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 9 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

آخر لحظة

إعادة التحقيق في بلاغات فساد تم شطبها

“التغيير”: متفائلون بالتوصل إلى اتفاقِ مع العسكري

اشتباك بالأيدي في اجتماع لأحزاب بالخرطوم

إذن العبور يتسبب في تأجيل زيارة وجدي ميرغني لـ”أديس أبابا”

الدقير: يجب ألا نواجه الدولة العميقة بطريقة انتقامية أو إقصائية

مدير الأمن يسلم ديبي رسالة من البرهان

الشعبي يكشف عن رؤيته للمرحلة الانتقالية

زيادة أجور القطاع الخاص و”500″ جنيه حد أدنى

الاتحادي الأصل: لابد من تشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع

مبعوث الاتحاد الأفريقي يرتب لرفع تقريره بشأن السودان

الحرية والتغيير تهدد بتنظيم عصيان مدني

التيار

قوى الحرية والتغيير تهدد بالتصعيد الثوري والعصيان المدني

تحالف مزارعي الجزيرة يطالب بتخصيص نيابة لملفات الفساد

فوضى وهرج ومرج في اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري

رسميًا..إعلان نتيجة الأساس بالحرطوم الأسبوع المقبل

هيثم مصطفى يوضح ملابسات الاعتداء عليه

مولانا عباس علي يؤدي القسم رئيسًا للقضاء أمام رئيس المجلس العسكري

سفير إيطاليا يعني”أنا سوداني” مع المحتجين

تدشين المساعدات الرمضانية بمنزل السفير الإماراتي بالخرطوم

مبعوث أممي يبحث بالخرطوم التحديات السياسية الراهنة

توقعات بهطول أمطار بأجزاء واسعة من البلاد

السوداني

واشنطن تحث المجلس العسكري على الإسراع بنقل السلطة لحكومة مدنية

اشتباك بالأيدي والكراسي في اجتماع”أحزاب الحوار” مع المجلس العسكري

قوى الحرية تهدد بالعصيان المدني

إعادة التحقيق في بلاغات مال عام تم شطبها

اتحاد العمال: اتفاق على زيادة أجور القطاع الخاص

المجلس العسكري يتسلّم”177″ رؤية بشأن الفترة الانتقالية

الخرطوم تقرّ بأزمة الوقود وتوجه بحل الضائقة

النيابة تفتح ملف خط هيثرو

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الصيحة

“الصيحة” تكشف التفاصيل الكاملة عن”الأمن الشعبي”

اشتباكات بالأيدي والكراسي بين”قوى سياسية” بـ”قاعة الصداقة”

إعلان نتيجة الأساس بولاية الخرطوم بداية الأسبوع المقبل

خبير أمريكي: انشقاقات المعارضة المدنية تمهد لميلاد ثورة مضادة

أزمة خانقة في المناقل وعودة الكهرباء بعد انقطاع لـ”4″ أيام

ارتفاع جديد لأسعار الدولار

الآلاف يعتصمون ببورتسودان استنكارًا لعدم استيعابهم في”الخدمة المستديمة”

الانتباهة

التحقيق في قضايا المال العام المشطوبة

معركة بـ”الكراسي” في اجتماع الأحزاب و”العسكري”

“التغيير” تهدد بالعصيان المدني وواشنطن تجري اتصالاً بالبرهان

جهات غير معروفة تنشط في شراء الدولار

إعفاءات واسعة بالإذاعة والتلفزيون

قوة نظامية تعتدي على لاعب كرة قدم شهير بالقيادة

مزارعو الجزيرة يدعون لإلغاء قانون”2005″

حلول لفك الاختناقات المرورية بالخرطوم

دبي يبعث بنصائح ومقترحات لـ”البرهان”

الأمم المتحدة تدعم السودان لحل المشاكل الاقتصادية

الجريدة

اشتباكات بين أحزاب الحوار بقاعة الصداقة عقب اجتماعها بالعسكري

قوى إعلان الحرية: رد المجلس العسكري”مخيب” وكل الخيارات مفتوحة

واشنطن تستعجل انتقال الحكم للإدارة المدنية بالبلاد

نقابي سابق يكشف الفساد الذي تعرّضت له مستشفى الخرطوم خلال الخمس سنوات الماضية

عمال الميناء ينفذون اعتصامًا أمام رئاسة الموانئ

رئيس حملة سودان المستقبل: قوى إعلان الحرية والتغيير قفلت الباب وعقليتها إقصائية

اخبار اليوم

الادارة الامريكية تبلغ المجلس العسكري دعمها للاستقرار العسكري

قوي الحرية والتغيير تهدد بالتصعيد ضد المجلس العسكري

رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطني يحمل رسالة من البرهان للرئيس التشادي

ملاسنات واشتباكات بالايدي بين افراد من الكيانات السياسة لدي اجتماعها بالمجلس العسكري

الوطن

اشتباك بالأيدي والكراسي في اجتماع الأحزاب السياسية

“الحرية و التغيير” تتهم “العسكري” بالمزايدة وتلوح بالتعبئة

الاتحاد الأفريقي يرتب لرفع تقريره بشأن السودان لمجلس السلم

الدقير: سنصل لاتفاق مع المجلس العسكري