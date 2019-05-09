شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حولت لجنة المسابقات التي يقودها الفاتح باني ملف مباراة المريخ والهلال الابيض والتي لم تكتمل بسبب التفلتات الامنية الى لجنة الانضباط لحسمها وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحويل ملف مباراة المريخ وهلال الابيض للجنة الانضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.