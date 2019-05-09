مجلس انتقالي للهلال بقيادة الخندقاوي

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان قيادات هلالية طرحت اسم قطب الهلال صابر شريف الخندقاوي لقيادة مجلس هلالي انتقالي لموسم واحد من اجل التحضير للجمعية العمومية لنادي الهلال عقب استقالة ثلاثة من ضباط المجلس الى جانب توقف عضو آخر عن العمل.

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