والي الخرطوم يناقش أزمة المواد البترولية مع اصحاب الشركات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقد والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق اجتماعا مع أصحاب الشركات ووكلاء محطات خدمة المواد البترولية بحضور عدد من المسؤولين؛ حيث ناقش الاجتماع أزمة المواد البترولية وتكدس المركبات بالمحطات وتأخير وصول المواد البترولية.

وقد وضح خلال الاجتماع ان هناك تذبذب فى معدل وصول المواد البترولية لمحطات الخدمة نتيجة لإحجام أصحاب الناقلات الخاصة من الترحيل داخل الولاية والذي يعتبر من أهم الأسباب بالإضافة إلى تجفيف الولايات الأخرى من المواد البترولية الذي يشكل ضغطا على المحطات داخل ولاية الخرطوم.

وقد تم التأمين خلال الاجتماع على معاجلة مشكلة الترحيل للوكيل وعدالة توزيع المواد البترولية من وزارة النفط ومراجعة وتشديد الرقابة على مراحل تدفق المواد البترولية المختلفة، ووجه الوالي بزيادة ومضاعفة حصة المحطات المختلفة بداية الأسبوع القادم لحل الضائقة القائمة الآن.