(إبراهومة) يدرُس الاستقالة من هلال التبلدي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يدرس مدرب هلال الأبيض الكابتن إبراهيم حسين ” إبراهومة” الدفع باستقالته من تدريب نادي الفريق.
وعلم ” باج نيوز” بأن إبراهومة تحدث مع مقربين منه وأكد لهم نيته لتقديم استقالته والابتعاد عن تدريب هلال التبلدي خلال الفترة القادمة لعدد من الأسباب لم يفصح عنها.
وبحسب مقربين من هلال الأبيض فإن الاوضاع في النادي أصبحت مؤخراً لا تُطاق خاصة في ظل الغموض الإداري الذي يكتنف موقف النادي بعد اعتقال السلطات لراعي هلال الأبيض مولانا احمد هارون وابتعاد رئيس النادي خوجال عن العمل في ظروف غامضة .
يذكر أن عدد من لاعبي هلال الأبيض توقفوا عن التدريبات خلال الفترة الماضية وطالبوا بمستحقاتهم المالية المتبقية بطرف إدارة النادي .
وسبق أن دفع إبراهومة بإستقالتة وبرر ذلك بأنه ملّ من الهجوم غير المبرر عليه على خلفية إشرافه على الفريق مؤخرًا، وقال إنّه متفاجئ مما يحدث له لجهة أنه لا يعلم الأسباب،راهنًا عودته إلى تدريب ممثل الأبيض في الممتاز وفق شروط معينة.
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