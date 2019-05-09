شاعرة تتعرض لهجوم عنيف بعد أن مدحت الرئيس المخلوع بهذه القصيدة الجديدة

الخليج 365 :

تعرضت شاعرة لهجوم عنيف من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت قصيدة تمجد فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والذي إطيح بحكمه صباح يوم 11 ابريل 2019 من قبل الجيش الذي إستجاب لتظاهرات شعبية واسعة طالبت المعزول بالرحيل.

وبحسب متابعة محررة النيلين نشرت شاعرة إسمها البتول محمد مضوي القصيدة أدناه على فيسبوك مما عرضها لسيل من الهجوم اللاذع.

رمضان بدونك يا البشير

من غير طعم

يا مكمل الذوق والفهم

يا العمرو ما قال للدخيل

حاضر جنابك او نعم

واقف كما الجبل الأشم

راكز كسارية العلم

باعوك أخيانك بليل

اخوان رماد اخوان سجم

جايين فجر يتضايرو

قبضو التمن ما قالو كم

ولقوك بتتوضى وتقول

يا ربي يا والي النعم

تحفظ بلادي من الدمار

وترفع عن الامة النقم

يا ود هدية سلام عليك

يا بدر افضال شفتو تم

يا فارس الحوبة ام دخان

يا ولدة الجود والكرم

يديك على البلد النعيم

ما قصرت تب يا الاصم

طرقات كباري وكهربات

موية وبيوت كم كم وكم

ديك الخلاوي وكم مسيد

جامعات منارات للعلم

غيرت وش هذي البلاد

ورفعت مقدار القيم

وبنيت بعزمك يا الاصيل

سودان مؤكد بفهم

ومشيت وحولك الف نار

مرفوعة هامتك دون ذم

ما خنت ما بدلت يوم

يا الدخري في زمن الرمم

يا سيفنا وكت النار تبق

يا نورنا في وش الظلم

ابشر وحاة اهلي وجناي

ربك ولا بيرضى الظلم

صبرا جميلا يا الهميم

باكر بتنفرج الدهم

باكر بترجح كفتك

وينفضحو من باعو الذمم

ابشر وحاة يوم عرضتك

زي النسر وسط الوخم

ابشر وحاة هيبة وشيك

وحيات بسالتك في (ميوم)

ومن التعليقات: على القصيدة (احسن تكون تكوني معاهو في كوبر)،

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(حرم ما قصرتي تب فعلا قدم كتير للسودان والسودانيين نعمة الامن وحدها كفاية ..ربنا يحفظك يا بت الناس يا محترمة.).

(العلقو بي انفعاليه ديل خلو روحكم رياضية هي عبرت عن احساسه تجاهو ولكل شخص نظرة ووجهة نظر ولا انا غلطانة يالبتهتفو بالحرية مش من أنواع الحرية انك تعبر عن نفس).

(والله والله والله اي زول يقولك البشير فيهو خير هو زاتو ما فيهو

والمثل يقول يتلم التعيس علي خايب الرجاء زول حرامي نهب مال الدوله كلو تاني خيرو شنو ياتو ريس قبلو عمل كده .اسكتي يقطع خشمك).