صورة للصادق المهدي بمنزله يتم تشريحها بشكل مُدهش على طريقة رجال المخابرات

تداول عدد من مغردي تويتر صورة للامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء السابق، صورة له بمنزله تم تحليل جميع اجزائها بشكل مدهش ودقيق أشبه بأسلوب رجال الأمن والمخابرات، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وبدأ التحليل بعد أن نشر أحدهم الصورة على حسابه معلقا عليها : اقلب هاتفك وكبر الصورة لتقرأ عنوان الكتاب الذي عليه ريموت ضبط التكييف.

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ليتضح أن‏‎‎ الكتاب بعنوان”سوق الدعارة المقنعة ” للكاتب د. محمد بدوي مصطفى، يتحدث فيه عن قضايا كثيرة، مثيرة ومفجعة في آن واحد، صدر عن دار أوراق بالقاهرة، يتناول الكاتب ظاهرة تبادل الزوجات، والتي ربما جديدة على المجتمعات العربية والإسلامية، لكنها ظاهرة ينبغي أن نحسب حسابها في السنوات القادمة.