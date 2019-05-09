مؤامرة سعودية تُحاك ضد الثورة..بقلم ابو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بات في حكم المؤكد ان هناك مؤامرة سعودية وإماراتية تحاك ضد الثورة نعم نقولها وبالفم المليان ان السعودية ما عادت تعمل في الخفاء بل على عينك ياتاجر تعمل على ايجاد صدامات بين كل الاطراف حتى تسقطها في نظر الشارع السوداني وبعد ذلك تخلو لها الساحة وتعمل على تمكين المجلس العسكري الذي يضمن لها مصالحها وعلى الاقل عدم ارجاع القوات السودانية من اليمن في هذه الظروف المعقدة ،القوات التي تشارك في حرب ضد شعب عربي مسلم لم يطلق اتجاه السودان ولا طلقة واحدة وهو قادر على ذلك، ويظل يكن للسودان كل الاحترام والتقدير.

خباثة السعودية تجعلها تضع العراقيل للحيولة دون الحكومة المدنية لانها تعلم تمام العلم ان الشعب السوداني غير راضي بمشاركة ابنائه في حرب اقل ما توصف به هو الهمجية ،واذا جاءت دولة القانون في الصباح سيكون رجوع القوات السودانية من اليمن في مساء ذلك اليوم وبذلك تكون قد انتهت الحرب ،وهذا ما لاتريده امريكا واعوانها ايضا لأن انتهاء الحرب يعني فقد سوق الاسلحة وبالتالي لابد من البحث عن اسواق بديله وهو صعب في هذا التوقيت الحرج ،لأجل هذا تشتري السعودية الذمم الضعيفة والمريضة بحفنة من الدولارات حتى تحمى نفسها ومصالح اسيادها الامريكان.

لكن تقول للسعودية ان الشعب السوداني معلمكم واعي ومدرك لخططكم الرعناء وتفكيركم البليد وتحركاتكم الغبية ولكنه يتحين لكم الفرص لكي يضربكم الضربة القاضية التي لا تبقي منكم إلا اعقلتكم لكي يوثق بها من ينحو نحوكم من بعدكم وتكون ذكرى وعظى لأصحاب العقالات الآخرين.

ان كان هناك من له ضمير حي من شرفاء بلادي ويؤلمه هدر دماء ابناء السودان في حروب تدار من الغرف المكيفة مقابل ريالات، فليكتب على قطعة قماش أو (كرتونة) هذه العبارة (لا للسعودية ولا للإمارات نريد إرجاع ابنائنا من اليمن) ويرفعها في ساحة الاعتصام حتى لايكون قد شارك في الجريمة بسكاته.

نريد ان نرى هذه العبارة قد ملأت ساحة الاعتصام ،نحن لا نريد فلسا من دولة ولا نريد مبادرة من دولة نحن السودان فليعلم الجميع ان الشعب السوداني معلم الشعوب معنى الكرامة والاباء كسّر القيود وقد نال ما يصبوا اليه ويتمناه.

والعاقل من له حكيم يرشده