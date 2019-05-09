بالفيديو :بلوبلو توضح سبب طلاقها من الفنان محمود عبد العزيز وهو تعدد علاقاته النسائية

كشفت الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو عن أسباب طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز وهي علاقاته المتعددة بالنساء حيث قالت :(هو كان عندو كم مرة وتعبت) وأضافت (أنا زي الفريك مابحبش شريك).
وتناولت الفنانة بلو بلو العديد من المواقف التي صاحبت تجربتها الممتدة وذلك خلال استضافتها في الحلقة الثانية لبرنامج (الصندوق) الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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