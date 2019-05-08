توتنهام "يقتل" أياكس في الثواني الأخيرة ويضرب موعدا مع ليفربول

بلغ توتنهام الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا ليلحق بمواطنه ليفربول، بعد أن فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أياكس الهولندي، في مباراة مثيرة.
فعلى أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا"، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة الخامسة عبر ماتيس دي ليخت، قبل أن يضيف المغرب حكيم زياش الهدف الثاني لأياكس عند الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، حدثت "الريمونتادا" التاريخية، بعد أن قلص توتنهام الفارق عبر البرازيلي لوكاس مورا عند الدقيقة 55، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 58، ويخطف مورا هدف الفوز التاريخي عند الدقيقة 95.
وبهذا الفوز، وصل توتنهام للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي البطولة، ليواجه ليفربول في النهائي، وتحسم إنجلترا لقب النسخة الحالية من البطولة للمرة الأولى منذ عام 2012.
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