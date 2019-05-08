خلال اتصال هاتفي.. واشنطن تحث المجلس على الاتفاق مع المحتجين

ضغطت الولايات المتحدة على قائد المجلس العسكري السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين الذين هددوا بالعصيان ما لم يتم الانتقال إلى حكم مدني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "نائب وزير الخارجية جون سوليفان تحادث هاتفياً مع الفريق البرهان وأعرب عن دعمه لتطلعات الشعب السوداني من أجل مستقبل حر، وديموقراطي، ومزدهر، وشجع البرهان على التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة موقتة يقودها مدنيون والتوصل إلى اتفاق مع ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتاغوس في بيان إن "سوليفان دعا المجلس العسكري إلى احترام حقوق الإنسان، والسماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان".

ويواصل الآلاف اعتصامهم خارج مقر الجيش في الخرطوم بعد نحو شهر من عزل الجيش الرئيس عمر البشير بناءً على طلب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في البدء احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز.

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وقال القادة العسكريون في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنهم وافقوا بشكل عام على اقتراح من المتظاهرين لتشكيل هيئة انتقالية يهيمن عليها مدنيون، ولكنهم أبدوا الكثير من التحفظات على تركيبتها ومدتها وعلى مقترحات أخرى، واتهم المتظاهرون المجلس العسكري بتأخير نقل السلطة.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أفريقيا تيبور ناجي، إن "واشنطن على اتصال بجميع الأطراف في السودان"، وأضاف "سياستنا الأساسية هي أننا نريد دعم ما يريده الشعب السوداني"، وكان يتحدث في واشنطن في حوار استراتيجي هو الأول من نوعه مع كينيا، التي وصفها بأحد شركائنا الرئيسيين والأكثر أهمية في أي مكان في العالم.

وأشادت وزيرة الشؤون الخارجية الكينية مونيكا جمعة، بالمتظاهرين السودانيين لتحليهم بالمسؤولية وحفاظهم على سلمية تحركهم وعلى صبرهم، وقالت: "نعتقد أن على السودانيين أنفسهم صياغة مستقبل بلادهم، وهذا ما كانت عليه رسالتنا للسودان، ناشدنا جميع الأطراف أن يتصرفوا بضبط النفس، ولانزال نفعل، لأنه من المهم أن تتطور هذه العملية بطريقة سلمية".