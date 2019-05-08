قرار بتعين جمال الدين مصطفى مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

اصدر المجلس العسكري الانتقالي قرار بتعيين الاستاذ جمال الدين مصطفى مديرا عاما للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون خلفا للاستاذ محمد حاتم سليمان الذي اقيل من المنصب في وقت لاحق، وشمل القرار إعفاءات وتعيينات بالهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون جاءت كالاتي :- تم اعفاء الاستاذ يس ابراهيم من منصبه مدير للاراده العامه للبرامج بالاذاعه والتلفزيون والاستاذ مزمل سليمان حمد من منصبه مديرا للاداره العامه للأخبار والشئون السياسيه بالاذاعه والتلفزيون والأستاذ مصدق حسن من منصبه مديرا للقناه القومية والاستاذ اسامه علي من منصبه مديرا للاخبار بالتلفزيون والأستاذ بابكر جابر علي من منصبه مديرا للاداره السياسيه بالتلفزيون.

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