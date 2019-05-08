تركي آل الشيخ ينشر قصيدة جديدة

أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الأبيات الشعرية الجديدة.

ونشر آل الشيخ هذه الأبيات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكانت كالتالي: " خسرتني للأبد .. وكلمه وقولتها.. لعبت مع الأسد .. يبقى استحمل بقى.. سابق وحذرتك .. حاسب من قسوتي.. إن قلت مش عايزك .. ما ارجعش في كلمتي.. ونصيحه من قلبي .. إبعد عن سكتي" .

الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه حصد على لقب أفضل شاعر عربي في الموسم الماضي عن مجموعة من أعماله الشعرية.