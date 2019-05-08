والي النيل الابيض يقف على مشروعات تسمين العجول 

الخليج 365 :

اكد اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض المكلف التزام حكومته بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تشغيل الخريجين في برامج الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير المساحات الكافية لإقامة المشروعات الانتاجية، جاء ذلك لدى زيارته اليوم للجمعيات الانتاجية بالجزيرة للوقوف على مشروع تسمين العجول للذبيح وتسويقها داخل أسواق الولاية والذي تنفذه مجموعة من الجمعيات التعاونية للخريجين بالولاية برعاية واشراف الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بولاية النيل الأبيض برفقه اعضاء لجنة الأمن بالولاية والمهندس الهادي عجيب جادالله المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية.

واشاد والي ولاية النيل الأبيض المكلف بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الجهاز القومي لتشغيل الخريجين في استيعاب اعداد مقدرة من الخريجين في تلك المشروعات التي تساهم في توفير السلع الضرورية للمواطنين. واشار الى مساعي الولاية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصه فيما يتعلق بمتطلبات الحياة اليومية في هذا الشهر الكريم.

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ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه مثل هذه المشروعات الإنتاجية التي تدعم السوق المحلي وتعمل على استيعاب مجموعات كبيرة من الخريجين في سوق العمل الحر.

من جهته اكد الأستاذ عثمان إبراهيم شوقار مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية عن اكتمال الترتيبات لتمويل اكثر من ٤٥ جمعية انتاجية بتكلفة تقدر بـ ٣٠ مليون جنيه عن طريق التمويل البنكي، وقال إن أي واحدة من تلك الجمعيات تستوعب أربعين خريجاً.

واكد شوقار أن نجاح تجربة العجول للصادر والذبيح دفعت الخريجين لخوض تجربة سوق العمل الحر في مشاريع إنتاجية مختلفة انعكس خيرها عليهم بمختلف تخصصاتهم.