تقرير أوروبي…بلجيكا تدعم السعودية بهذه الأسلحة المتطورة لقتل المدنيين في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تستخدم القوات السعودية في اليمن أسلحة بلجيكية متطورة، وفق ما كشفه تقرير أوروبي في الوقت الذي تتهم فيه عدة منظمات دولية وحقوقية السعودية بقتل المدنيين في اليمن.

التقرير المشترك حمل عنوان “أسلحة بلجيكا”، بإعداد كل من صحيفة “المساء”، وموقع “كناك” الإخباري، وقناة “إف آر تي”، وجميعها وسائل إعلام محلية.

وأظهر التقرير أن السعودية استخدمت في الحرب على اليمن بنادق رشاشة من نوع “إف إن إف 2000” البلجيكية، ومقاتلات تنتجها التكنولوجيا بالبلد الأخير.

كما استخدمت ناقلة الوقود “إيرباص – أي 330″، علاوة على استخدامها مدرعات “بيرانا لاف-25” (سويسرية معدّلة)، بحسب التقرير.

وأوضح أن الأسلحة تُرسل من بلجيكا إلى “الحرس الوطني السعودي”، مشيراً إلى أن تلك القوات تشارك بشكل فعال في الحرب على اليمن.

وعلى الرغم من إعلان حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، فإن التقرير يكشف استمرار بروكسل في ذلك.

كذلك أكد التقرير الذي اطلّع مُعّدوه على وثائق ميناء “أنتويرب” البلجيكي، أن منطقة والونيا صدّرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.