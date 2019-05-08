اتحاد العمال: رسمياً زيادة أجور القطاع الخاص و٥٠٠ جنيه حد أدنى

الخليج 365 : كشف اتحاد عمال السودان عن الاتفاق مع اتحاد أصحاب العمل السوداني رسمياً عن زيادة الأجور فى القطاع الخاص . وقال أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان خيري النور لـ(باج نيوز) إن الزيادة تطبق اعتباراً من شهر أبريل الماضي لكافة العاملين فى القطاع الخاص مشيراً إلى أن الزياده منحه وتتراوح ما بين ٥٠٠ في الحد الأدنى إلى ١٦٠٠ جنيهاً

وشدد خيري على أهمية إنفاذ الاتفاقية من كافة مسؤولي القطاع الخاص داعياً من يرغبون فى جدول الزيادة الحصول عليه من اتحاد العمال أو اتحاد أصحاب العمل.

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