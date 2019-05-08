إرتفاع في أسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر جرام الذهب يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً عن سعر أمس الأول، حيث بلغ سعر عيار 21 يوم الأربعاء للجرام 2700 جنيه، مقارنة بأمس الأول الذي سجل للجرام 2500 جنيه.
وعزا أحمد زين العابدين، صاحب مجوهرات بالخرطوم، الارتفاع في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة “كويتي وبحريني وتركي” لعدم توفر السيولة واهتمام الأسر بالاحتياجات الأساسية لشهر رمضان الكريم .
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