البيت الأبيض يرفض تقديم النسخة الكاملة من تقرير مولر للكونغرس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض قراره عدم تقديم النسخة الكاملة من تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، حول نتائج التحقيق في “التدخل الروسي” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، للكونغرس الأمريكي.

وفي بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب بالكونغرس، جيرولد نادلر، (وهو نائب ديمقراطي عن ولاية نيويورك)، طالب الإدارة الأمريكية بتقديم النسخة الكاملة من تقرير المحقق الخاص للمشرعين، من دون حذف معلومات سرية منها، بما فيها تلك المتعلقة باجتماعات عقدتها هيئة المحلفين.

وتابعت ساندرز: “أمام هذا التعسف السافر في استعمال السلطة من قبل رئيس (اللجنة) نادلر، وبناء على طلب من المدعي العام (ووزير العدل)، ويليام بار”، لم يبق أمام الرئيس ترامب سوى الاستفادة من صلاحياته الاستثنائية ورفض تقديم الوثيقة للكونغرس.

وأكد تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، الذي أنهى مؤخرا تحقيقه في قضية “التدخل الروسي” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في العام 2016 (الأمر الذي نفته موسكو مرارا)، أكد عدم حدوث أي تواطؤ بين ترامب وحملته الانتخابية مع ممثلي الدولة الروسية.

مع ذلك، فقد أدى نشر التقرير إلى انهيار شعبية ترامب إلى أدنى مستوى هذا العام، حسب نتائج استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، الشهر الماضي.

روسيا اليوم