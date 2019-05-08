إرتفاع جديد لأسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الاسود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد متعاملون فى السوق الموازى ارتفاع أسعار الدولار اليوم (الأربعاء) إلى 61.5 جنيهاً للشراء و63 جنيهاً للبيع مقارنة بـ60 جنيها للشراء أمس (الثلاثاء )، فيما بلغ سعر البيع عبر الإجراءات المصرفيه 71 ج، بينما بلغ سعر البيع للريال السعودى 16.300 ج للبيع عبر النقد و19 ج، عبر الإجراءات المصرفية.

وأرجع متعاملون فى حديثهم لـ(باج نيوز ) زيادة أسعار العملات الأجنبيه إلى زيادة الطلب على شراء الدولار خاصة من بعض الجهات غير المعروفة فى السوق والتى تحمل مبالغ كبيره من الجنيه ( كاش) إضافة لمندوبين لكبار تجار العمله فضلاً عن طلبات المسافرين للخارج.

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