اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بالفيديو: بشة الهلال يحاصر عجب المريخ بألقابه المتعددة

0 نشر
محي الدين علي 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-مايو-2019

4 مشاهدة

بالفيديو: بشة الهلال يحاصر عجب المريخ بألقابه المتعددة

كشف كابتن الهلال السابق محمد أحمد بشة عن عدد من الألقاب  التي تخص كابتن المريخ السابق فيصل العجب وذلك خلال استضافته في برنامجه (في حضرة الملك)  ومنها (فيصل وجسروك والخال والملك).

Advertisements

هذا وقد قدم بشة العديد من الإفادات حول مسيرته الكروية مع الأندية بجانب فترته التي قضاها بفريق الهلال ، مشيراً إلى اتجاهه للتدريب بعد الاعتزال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بشة الهلال يحاصر عجب المريخ بألقابه المتعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا