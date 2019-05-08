بالفيديو :تفاصيل العراك الذي نشب في لقاء المجلس العسكري بالقوى السياسية

التاريخ: 08-مايو-2019
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وصف الكاتب الصحفي والناشط السياسي عمار آدم اللقاء الذي تم بقاعة الصداقة الذي دعا له المجلس العسكري – وصف اللقاء بأنه كان مجرد (جوطة) مشيراً إلى حضور العديد من الشخصيات والكيانات السياسية التي تتبع للمؤتمر الوطني والمقربة له أفسدوا جو اللقاء حسب تعبيره.
وأوضح عمار أن اللقاء تحول لساحة معركة حيث حدثت حالة من الاشتباك بين الحاضرين من القوى السياسية معدداً بعضها حيث ذكر شخصيات من المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وشخصيات من الحزب الاتحادي وحزب الأمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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