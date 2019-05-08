اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بالفيديو :تفاصيل العراك الذي نشب في لقاء المجلس العسكري بالقوى السياسية

0 نشر
محي الدين علي 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-مايو-2019

171 مشاهدة

بالفيديو :تفاصيل العراك الذي نشب في لقاء المجلس العسكري بالقوى السياسية

وصف الكاتب الصحفي والناشط السياسي عمار آدم اللقاء الذي تم بقاعة الصداقة الذي دعا له المجلس العسكري – وصف اللقاء بأنه كان مجرد (جوطة) مشيراً إلى حضور العديد من الشخصيات والكيانات السياسية التي تتبع للمؤتمر الوطني والمقربة له أفسدوا جو اللقاء حسب تعبيره.

Advertisements

وأوضح عمار أن اللقاء تحول لساحة معركة حيث حدثت حالة من الاشتباك بين الحاضرين من القوى السياسية معدداً بعضها حيث ذكر شخصيات من المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وشخصيات من الحزب الاتحادي وحزب الأمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :تفاصيل العراك الذي نشب في لقاء المجلس العسكري بالقوى السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا