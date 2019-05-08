تفاصيل جديدة حول الاعتداء على “هيثم مصطفى” في القيادة العامة

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طمأن القائد الأسبق للمنتخب الوطني وفريق الهلال والمريخ هيثم مصطفى، محبيه بعد ساعات من واقعة الاعتداء عليه في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، في الاعتصام المنعقد هناك والذي يشارك فيه البرنس منذ أيامه الأولى.

وكان هيثم قد تعرض للاعتداء الأمر الذي تسبب في رضوض بضلوعه وإصابات متفرقة بجانب تهشيم سيارته الخاصة، وكتب البرنس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقلته الانتباهة أون لاين “نطمئن الجميع على صحتنا، بوجود رضوض في ضلوعنا حسب التقرير الطبي، بعد اعتداء قوات نظامية علينا داخل القيادة العامة للجيش، فجر “أمس”..قد لا يعلمون أن الشارع السوداني بات صاحياً لكل أساليب القمع وتكميم الأفواه، وكنّا نعتقد بأن التغيير قد حدث بالفعل، وأن حرية التعبير باتت ممكنة، وأن الأمن والأمان بالفعل من أولويات أعلى جهة مسؤولة بالبلاد من المواطنين، ولكن يبدو أننا مخطئون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)