التاريخ: 08-مايو-2019
20 مشاهدة
كشف الحزب الإتحادي الأصل عن تسليمه رؤية للمجلس العسكري بشأن الفترة الإنتقالية، مبيناً أنها يجب أن تكون لمدة عامين وأن يتم تكوين مجلس إنتقالي بأغلبية مدنية وإختيار حكومة تكنوقراط.
وقال الزين العوض القيادي بالحزب الإتحادي الأصل في تصريح بحسب (smc) إن الحزب لن يشارك في الحكومة الإنتقالية وسيكتفي بالمشاركة في الجهاز التشريعي ، مشيراً إلى أنه سيشارك في إجتماعات المجلس العسكري بشأن تكوين الحكومة المدنية.
وطالب العوض بعدم التباطؤ في تشكيل الحكومة قائلاً: “إنه في وجود الفراغ الحالي لابد من تكوين الحكومة تجنباً لتفاقم المشكلات والإنفلات الأمني“، وأضاف لابد من السرعة في تشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الاتحادي الأصل” : يحذر من انفلاتات أمنية في ظل الفراغ الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.