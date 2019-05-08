“الاتحادي الأصل” : يحذر من انفلاتات أمنية في ظل الفراغ الدستوري

كشف الحزب الإتحادي الأصل عن تسليمه رؤية للمجلس العسكري بشأن الفترة الإنتقالية، مبيناً أنها يجب أن تكون لمدة عامين وأن يتم تكوين مجلس إنتقالي بأغلبية مدنية وإختيار حكومة تكنوقراط.

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وقال الزين العوض القيادي بالحزب الإتحادي الأصل في تصريح بحسب (smc) إن الحزب لن يشارك في الحكومة الإنتقالية وسيكتفي بالمشاركة في الجهاز التشريعي ، مشيراً إلى أنه سيشارك في إجتماعات المجلس العسكري بشأن تكوين الحكومة المدنية.

وطالب العوض بعدم التباطؤ في تشكيل الحكومة قائلاً: “إنه في وجود الفراغ الحالي لابد من تكوين الحكومة تجنباً لتفاقم المشكلات والإنفلات الأمني“، وأضاف لابد من السرعة في تشكيل حكومة يتوافق عليها الجميع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)