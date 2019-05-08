“النظارة الشمسية” للناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري داخل القاعة تثير دهشة رواد مواقع التواصل

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أثار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوضعه لنظارة شمسية سوداء على عينيه، أثناء اجتماعه مع ممثلي الأحزاب السياسية داخل قاعة الصداقة.
وكان “كباشي” قد لفت الأنظار بلبسه لنظارة شمسية مخصصة للوقاية من أشعة الشمس، داخل قاعة مغلقة مكيفة أثناء اجتماع رسمي تنقله عدد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
وسخر البعض معلقاً: بالنسبه للنظارة اللابسه الفريق كباشي، هذه النظارات من شركة Ana bakdeb غالية الثمن تباع فقط للرؤساء والأثرياء تحتوي كاميرا باشعة تحت الحمراء تكتشف المتفجرات والأسلحة وحتى اختلاف في دقات القلب للشخص المقابل لمعرفة إن كان يكذب أو يقول الحقيقة صدق وإن لم تصدق أعد قراءة اسم الشركة جيداً.
وعلق آخر: مظهرك لمن يوزعوا ليك الورق و الاربعة جواكر تكون معاك، دي خمسين عسكرية لأحزاب بلادي الوهمية.
فيما فسرها آخرين بأنها خشية أن يجيهو كرسي طاير يقد عينو الجماعة شغالين فليق وضرب بالكراسي في القاعة غايتو شر البلية ما يضحك، في إشارة للاشتباكات بالأيدي والكراسي التي حدثت بين ممثلي الأحزاب السياسية بالاجتماع.
ولم يجد أحد تفسيراً لهذا المظهر المثير للدهشة الذي ظهر به كباشي من على المنصة الرئيسية للقاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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