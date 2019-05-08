سعر الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً

سجل سعر جرام الذهب يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً عن سعر أمس الأول، حيث بلغ سعر عيار 21 يوم الأربعاء للجرام 2700 جنيه، مقارنة بأمس الأول الذي سجل للجرام 2500 جنيه.

وعزا أحمد زين العابدين، صاحب مجوهرات بالخرطوم،بحسب الشروق ، الارتفاع في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة “كويتي وبحريني وتركي” لعدم توفر السيولة واهتمام الأسر بالاحتياجات الأساسية لشهر رمضان الكريم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)