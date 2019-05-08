إعلان نتيجة الأساس بولاية الخرطوم بداية الأسبوع المقبل

التاريخ: 08-مايو-2019
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كشفت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، عن إعلان نتيجة شهادة الأساس بداية الأسبوع المقبل.
ووقف رئيس اللجنة الفئوية والمجتمعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول صلاح الدين عبدالخالق، يوم الأربعاء، على سير العمل بالمراحل النهائية وعمليات القياس والتقويم لأعمال شهادة الأساس بالولاية.
وتفقد عبدالخالق، بحسب الشروق – الإدارة العامة للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بحضور الطاهر حسن الطاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، والأستاذ عبدالله نصر، مدير التعليم بولاية الخرطوم.
ونادى في ذات الوقت بتكثيف الجهود والاستعجال لإعلان نتيجة الشهادة، مشيراً إلى ترقب كافة الأسر بولاية الخرطوم لنتيجة أبنائهم التلاميذ الممتحنين، واستمع لشرح مفصّل لمراحل استخراج نتيجة شهادة الأساس وعملية القياس والتقويم.
من جانبه عبّر مدير التعليم بولاية الخرطوم، عن سعادتهم بالزيارة وباهتمام قيادة المجلس العسكري الانتقالي بالتعليم، كاشفاً عن إعلان نتيجة شهادة الأساس لولاية الخرطوم بداية الأسبوع المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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