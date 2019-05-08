سامسونج تقترب من تحقيق حلم هاتف بشاشة أمامية كاملة

كشفت تقارير صحفية عدة عن تطوير شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات لأول هاتف ذكي بشاشة كاملة دون وجود أي نتوءات للكاميرات الأمامية، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن طرح هاتف ذكي بشاشة كاملة من الأمام، حلم حاول تحقيقه جميع شركات الهواتف الذكية في العالم، غير أن موضع الكاميرا الأمامية كانت دائما العقبة التي تقف في سبيل تحقيق هذا الحلم.

وتحايلت العديد من شركات صناعة الهواتف على هذه العقبة من قبل، بوضع الكاميرا الأمامية ضمن نتوءة سوداء، أعلى الهاتف من الأمام مثلما هو الحال في هواتف أيفون، في حين لجأت شركات أخرى لدمج الكاميرا الأمامية بهيكل الهاتف، لتقوم بالخروج للأعلى عند الحاجة لاستخدامها.

وفيما يخص سامسونج، فقد ذكرت الصحيفة البريطانية أن العديد من المصادر المطلعة من داخل شركة سامسونج أكدت على أنها اقتربت من الوصول لتصميم يضمن طرح شاشات كاملة لهاتف سامسونج في حين يتم وضع أجهزة الاستشعار والكاميرات الأمامية أسفل هذه الشاشات.

وقالت "ديلي ميل" وفقا لمصادرها إن شاشات الهاتف الأمامية الكاملة ستكون جاهزة خلال عام، ويمكن أن نراها نهاية 2020.