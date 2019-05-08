السعودية تفرج عن 1400 سجين إثيوبي

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن السلطات السعودية أفرجت عن 1400 إثيوبي من سجون المملكة.
وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، أن أديس أبابا ستعيد مواطنيها إلى الوطن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعود 300 إثيوبي من أصل 1400 مفرج عنهم من السعودية، مساء اليوم الأربعاء.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية أوقفت في السنوات الأخيرة آلاف الإثيوبيين لدخولهم أراضي المملكة بصورة غير شرعية.
وحسب معطيات المنظمات التي تتابع الهجرة في المنطقة، فإن عدد الإثيوبيين الذين هاجروا من بلادهم إلى دول الشرق الأوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2014، بلغ نحو 334 ألف شخص.
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