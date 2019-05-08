الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً

سجل سعر جرام الذهب يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً عن سعر أمس الأول، حيث بلغ سعر عيار 21 يوم الأربعاء للجرام 2700 جنيه، مقارنة بأمس الأول الذي سجل للجرام 2500 جنيه.

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