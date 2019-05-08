شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بعد غد الجمعة 10 مايو / أيار، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.

نيويورك — سبوتنيك. أعلن مصدر دبلوماسي أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى الوضع في إدلب صباح يوم الجمعة.

وقال المصدر: “الجلسة الطارئة للمجلس حول سوريا تعقد صباح الجمعة، وستكون مغلقة”.

وتقوم الجماعات المسلحة بخرق نظام وقف إطلاق النار من طرف واحد في محافظات اللاذقية وحلب وحماة بشكل مستمر.

في هذه الأثناء يواصل إرهابيو “النصرة” في إدلب نفسها انتزاع الأراضي من المجموعات المسلحة الصغيرة الحجم، والسيطرة على المزيد من المدن والقرى في هذه المحافظة السورية. ووفقا للأركان العامة الروسية، فإنهم يسيطرون بالفعل على 99 بالمئة من منطقة التصعيد في إدلب.