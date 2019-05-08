واشنطن تطالب المجلس العسكري في السودان على الإسراع بنقل السلطة لحكومة مدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت واشنطن، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإسراع بنقل السلطة لحكومة مدنية، والتوصل لاتفاق مع قوى الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، أجرى اتصالا برئيس المجلس الانتقالي العسكري، الجنرال عبد الفتاح البرهان، دعم فيه دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني للحرية والديمقراطية والمستقبل المزدهر، وحث المجلس على التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون، منوها لالتزام البرهان بذلك”.

كما حث سوليفان المجلس العسكري السوداني على “التوصل لاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير يعكس رغبة شعب السودان”، وناشده “احترام حقوق كافة الأشخاص”، و”السماح بالاحتجاجات السلمية”. المادة السابقة الجيش الليبي يكشف آخر مستجدات قضية الطيار البرتغالي المقالة القادمة مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا

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