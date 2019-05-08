مولانا عباس علي يؤدي القسم رئيساً للقضاء

التاريخ: 08-مايو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements أدى القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري يوم الأربعاء مولانا عباس علي بابكر رئيسا للقضاء وذلك بحضور نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بحسب سونا . ويذكر أن تعين مولانا عباس على بابكر جاءا عقب اعفاء مولانا عبدالمجيد ادريس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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