مدير جهاز الأمن ينقل رسالة مهمة من البرهان لإدريس دبي

التاريخ: 08-مايو-2019
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تسلم الرئيس التشادي إدريس دبي رسالة خطية من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان ، يحيطه من خلالها بآخر التطورات الجارية في البلاد ونتائج مفاوضات المجلس مع القوى السياسية السودانية والإتصالات التي يجريها المجلس مع الإتحاد الإفريقي .
جاء ذلك لدى إستقباله للفريق أول أبوبكر دمبلاب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، مبعوث رئيس المجلس العسكري الإنتقالي ، بحضور مدير المخابرات التشادي .
وقال دمبلاب في تصريحات صحفية عقب المقابلة ،بحسب ما نقلته الانتباهة أون لاين – أن هذه أول زيارة خارجية لمبعوث سوداني في الإطار الثنائي حيث سبقتها زيارتان الى أديس أبابا والقاهرة في إطار منظومة الإتحاد الإفريقي ، وأضاف أن تشاد دولة شقيقة وصديقة وجارة ، وأوضح دمبلاب أنه نقل تحايا البرهان لشقيقه دبي ، وأن الرئيس دبي حمّله عددا من النصائح والمقترحات لأشقائه في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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