توجيهات بوضع حلول للاختناقات المرورية بالخرطوم

التاريخ: 08-مايو-2019
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وجه والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، بوضع الحلول العاجلة والآجلة لفك الاختناقات المرورية وانسيابها خاصة في أوقات الذروة. ووجه وراق بزيادة أسبوع المرور العربي لتيسير الأمر على المواطن وحصوله على الترخيص والرخصة.
وتلقى وراق تنويراً، يوم الأربعاء، من مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة طارق عطا علي، حول جملة من الموضوعات من بينها أسبوع المرور العربي.
ونبه إلى أهمية تفعيل شعار: (القيادة الآمنة ضمان لسلامتك وسلامة الآخرين) على أرض الواقع حفاظاً على أرواح الجميع.
وثمن مدير شرطة الخرطوم وقفة الوالي فيما يخص المعاملات المرورية وتيسيرها للمواطنين، مقدماً تنويراً مفصلاً عن حركة المرور والهيكل المروري والتخطيط المستقبلي الذي سيتم تنفيذه.
أشار بحسب شبكة الشروق – إلى الانتشار المروري والميداني، وأن هناك خططاً ومراجعات يومية لفك الاختناقات المرورية، مؤكداً على أن الهدف والمبدأ والسياسات المرورية بمجملها مبنية على السلامة المرورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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