الخرطوم تنفي إغراق ميدان الاعتصام بمياه الصرف الصحي

التاريخ: 08-مايو-2019
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نفت محلية الخرطوم صلتها بإغلاق محطات الصرف الصحي وتسببها في إغراق ميدان الاعتصام حول القيادة العامة بالمياه في محاولة لفض الاعتصام كما ورد في بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين أمس وتناقلته بعض الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.
وأكدت المحلية عدم علاقتها بمحطات وشبكات الصرف الصحي إدارة أو تشغيلاً بإعتبارها تتبع لوزارة مختصة وهيئة مشرفة علي تشغيلها .
وأصدرت المحلية بيانا بحسب وكالة السودان للأنباء وقالت فيه أن خبراً منسوباً لبيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين أشار إلي محاولات يومية لفض الاعتصام حول القيادة العامة عن طريق قفل محطات الصرف الصحي ليطفح في ميدان الاعتصام، حيث أشار الخبر صراحة لضلوع محلية الخرطوم في قفل المحطات متهماً إياها بالتقصير في الأمر ملقياً عليها كامل المسئولية، ومن هذا الموقع تؤكد محلية الخرطوم بأن جميع محطات وشبكات الصرف الصحي خارج نطاق اختصاص المحلية وتتبع مباشرة لوزارة مختصة بالولاية وهيئة معنية لإدارتها وليس للمحلية أي علاقة بمنشأتها أو تشغيلها، كما تؤكد محلية الخرطوم وقوفها بصلابة مع المطالبات العادلة من جميع قوى الحراك الوطني والتي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة وتعلن التزامها بتوفير كافة الخدمات في دائرة اختصاصها من اجل تحقيق أمن ورفاهية المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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