التاريخ: 08-مايو-2019
62 مشاهدة
أدان منبر النيل الأزرق الاعتداءات التي تعرض لها الفلاتة الرحل في إحدى مضاربهم من قوة مسلحة قتل أربعة أفراد إضافة لإثنين من الجرحى، وأن الاعتداء أسفر أيضاً عن إبادة 50 رأساً من الضان واقتياد “مراح”.
وكانت مضارب الفلاتة بشمال مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق تعرضت لهجوم من قبل جماعة مسلحة، يوم الإثنين، مما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية.
وعبر بيان أصدره منبر النيل الأزرق عن بالغ أسفه أن تشهد الولاية هذا النوع من الترويع لمواطنين عزل ويطالب بكشف الجناة.
وأضاف البيان بحسب ما نقلته الشروق – أن المنبر يدين هذا الاعتداء ويعبر عن بالغ أسفه أن تشهد الولاية هذا النوع من الترويع لمواطنين عزل ويطالب بكشف الجناة ويدعو المنبر بالرحمة لمن قتلوا ويدعوا بعاجل الشفاء للجرحى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إعتداء مسلح على مضارب قبيلة “الفلاتة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.