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إعتداء مسلح على مضارب قبيلة “الفلاتة”

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 08-مايو-2019

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إعتداء مسلح على مضارب قبيلة “الفلاتة”

أدان منبر النيل الأزرق الاعتداءات التي تعرض لها الفلاتة الرحل في إحدى مضاربهم من قوة مسلحة قتل أربعة أفراد إضافة لإثنين من الجرحى، وأن الاعتداء أسفر أيضاً عن إبادة 50 رأساً من الضان واقتياد “مراح”.

 

وكانت مضارب الفلاتة بشمال مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق تعرضت لهجوم من قبل جماعة مسلحة، يوم الإثنين، مما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية.

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وعبر بيان أصدره منبر النيل الأزرق عن بالغ أسفه أن تشهد الولاية هذا النوع من الترويع لمواطنين عزل ويطالب بكشف الجناة.

 

وأضاف البيان بحسب ما نقلته الشروق – أن المنبر يدين هذا الاعتداء ويعبر عن بالغ أسفه أن تشهد الولاية هذا النوع من الترويع لمواطنين عزل ويطالب بكشف الجناة ويدعو المنبر بالرحمة لمن قتلوا ويدعوا بعاجل الشفاء للجرحى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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