الإرصاد : توقعات بهطول أمطار بأجزاء واسعة من البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها عن حالة الطقس بالبلاد، هطول أمطار في أجزاء واسعة من البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة. ويشمل هطول الأمطار بخلاف ولاياة الخرطوم عدداً من ولايات البلاد.

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وتوقع رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أبو القاسم إبراهيم إدريس، أن الظروف الجوية خلال الأيام الخمسة المقبلة تشير إلى احتمال هطول أمطار في أجزاء واسعة من ولايات: (الخرطوم، البحر الأحمر، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الجزيرة، جنوب كردفان، غرب كردفان، جنوب دارفور)، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من ولايات شمال كردفان، ووسط وشرق دارفور.

وتوقع إدريس بحسب وكالة السودان للأنباء، أن تتسبب هذه الأمطار في نشاط للرياح وإثارة الغبار ويعقب ذلك انخفاض في درجات الحرارة في المناطق المذكورة والمناطق المجاورة لها، وناشد مدير وحدة الإنذار المواطنين توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة بحسب ما جاء في التقرير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)