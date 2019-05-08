اشتباكات بالايدي والكراسي بين عدد من ممثلي الاحزاب السياسية السودانية بقاعة الصداقة

اشتبك عدد من ممثلي الاحزاب السياسية السودانية والكيانات، بالايدي والكراسي في نهار يوم الاربعاء الثالث من رمضان، عقب اجتماع دعت له اللجنة السياسية للمجلس العسكري بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365.
ونقلت قناة الجزيرة مباشر العراك وأظهرت صورا لاشتباك بالأيدي و ضرب متبادل بكراسي القاعة بين عدد من ممثلي الاحزاب.
وكانت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الإنتقالي قد دعت جميع ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لإجتماع هام الأربعاء بقاعة الصداقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، والذي سرعان ما انقلب إلى نقاشات حادة وملاسنات واشتباكات بالايدي والكراسي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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