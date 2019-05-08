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الهلال يحدد موعد صرف المستحقات المتأخرة للاعبيه

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 08-مايو-2019

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الهلال يحدد موعد صرف المستحقات المتأخرة للاعبيه

أكمل نادي الهلال، أمس الثلاثاء، ترتيبات تسليم لاعبي الفريق وجهازه الفني متأخرات مالية، كانت قد أثارت التساؤلات حولها، قبل مباراة الفريق بالدوري الممتاز، ضد فريق الشرطة القضارف، التي خسرها 2-1، يوم السبت الماضي.

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وتسلم مدير الكرة الجديد عبد المنعم جميل، المتأخرات المالية، عن شهري، وسوف يقوم بتسليمهما للاعبين والجهاز الفني اليوم الأربعاء بعد نهاية تدريب الفريق.

وتكفل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المستقيل، السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال، بالمتأخرات المالية لفريق كرة القدم.

يذكر أن المرتبات الشهرية  للاعبين والمدربين الأجانب،  بنادي الهلال لا تقل عن 60 ألف دولار، بينما لا تقل المرتبات الشهرية للاعبي الفريق المحليين، ومجموعة الموظفين، عن 400 ألف جنيه سوداني (نحو 9 آلاف دولار).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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