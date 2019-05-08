إعفاء المدير العام لصحة الفاشر

أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، يوم الجمعة، قراراً قضى بموجبه إعفاء المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية د. منير محمد. وأصدر خوجلي قراراً آخر بتعيين د. سليمان آدم إدريس مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

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